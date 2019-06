Kolding: Kirkebryllup er ofte forbundet med en masse traditioner og forventninger og ofte også planlagt i god tid. Men sådan behøver det ikke at være, når kærligheden skal fejres, lyder det i en pressemeddelelse fra Sankt Nicolai Sogn.

Derfor er der i forbindelse med Kolding Kulturnat mulighed for at blive viet, når Sankt Nicolai Kirke åbner dørene for drop ind-vielser. Alt, der kræves er, at parret møder op med en prøvelsesattest og eventuelt to vidner.

- Vi vil gerne gøre op med tanken om, hvad en kirkelig vielse er. Der skal være plads til at man kan fejre kærligheden mellem mennesker på mange måder. Det særlige ved den kirkelige vielse er ikke antallet af gæster eller prisen på festen, men det at menneskers private aftale sættes ind i en større sammenhæng, siger sognepræst Martin Rønkilde, der sammen med kirkens øvrige præster står for vielserne på kulturnatten.

Vielserne kan finde sted fredag d. 23. august 2019 i tidsrummet 18-20. Hvis man sidder med spørgsmål til drop ind-vielserne i Sankt Nicolai Kirke, kan kirkens præster kontaktes.