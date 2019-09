Kirke forbereder lukning i op mod 18 måneder

I Bramdrupdam håber de, at Bramdrup Kirke blot skal holde lukket i et år under den planlagte ombygning, som skal udvide kirken betragteligt, men man forbereder sig på, at det kan blive betydeligt længere.

Bramdrupdam: Indenfor folkekirken er man vant til at arbejde med en meget lang horisont, og det er også nødvendigt med masser af tålmodighed i Bramdrup Kirke, hvor man gennem lang tid har forberedt en kommende udvidelse af kirken, fordi sognet er vokset så meget gennem årene. Mens arbejdet med udvidelsen står på, bliver man nødt til at lukke kirken helt for de cirka 4000 medlemmer i sognet. Det betyder, at Bramdrup Kirke holder lukket for gudstjenester, dåb og andre aktiviteter i et år. Mindst. For det kan også være, at byggeperioden kommer til at strække sig over halvandet år, fortæller Jens Christensen, der er formand for meninghedsrådet. - Vi håber på det bedste, men vi er nødt til at forberede os på det værste, siger han.

Udvidelsen Udvidelsen af Bramdrup Kirke er tegnet af R Arkitekter i Odense.

af Bramdrup Kirke er tegnet af R Arkitekter i Odense. Hvis man vil se en mere detaljeret gennemgang af byggeplanerne, så kan man se flere illustrationer og beskrivelser, hvis man klikker ind på fanebladet "Om kirken og kirkegården" på bramdrupkirke.dk

Risiko for halvandet år Sagen er den, at forundersøgelserne fra Nationalmuseet har trukket ud. Museet har en lang venteliste på grund af mange opgaver, og derfor har undersøgelserne af Bramdrup Kirke været 14 måneder undervejs. De er nu overstået, og menighedsrådet har netop fået rapporten retur. - Og rapporten viser, at vi godt kan fortsætte som planlagt. Så nu kan arkitekterne endelig gå i gang med den detailprojektering, som er nødvendig blandt andet af hensyn til de håndværkere, som skal byde på opgaven, siger Jens Christensen. Med andre ord vil arbejdet tidligst kunne begynde i efteråret 2020 og så formodentlig et år frem. Der er dog en væsentlig detalje, der kan få tidsplanen til at rykke sig med omkring et halvt år, forklarer menighedsrådets formand: - Det er nemlig ikke sikkert, vi kan begynde i efteråret, for hvis vi åbner for kirken, når det er koldt og regnfuldt, så risikerer vi at ødelægge for meget. Lige nu er man ved at undersøge, om kirken kan overdækkes, og hvis det kan lade sig gøre, så kan vi forhåbentlig nøjes med at holde lukket i et år.

Lån af nabokirker Under alle omstændigheder er Bramdrup Kirke ved at træffe aftale med naboerne om at låne kirkerum. Der er allerede truffet aftale med Harte Kirke om, at her kan man holde konfirmation i 2021 og 2022, hvis det bliver nødvendigt. Det kan lade sig gøre, fordi konfirmationen falder på forskellige datoer i Harte og i Bramdrup. - De almindelige gudstjenester vil vi holde i sognehuset. Det har vi gjort ved andre lejligheder, men der er gudstjenester, som er mere højtidlige, og som vi gerne vil holde i et kirkerum, siger Jens Christensen. Derfor har han også et møde i denne måned med menighedsrådet i Eltang Kirke, som er den kirke, der ligger tættest på Bramdrup Kirke. - Det kan eventuelt dreje sig om dåb. Jeg forestiller mig, at vi kan samle nogle dåbe og holde dem på samme dato i Eltang Kirke, siger Jens Christensen.

Større udvidelse Menighedsrådet har fået godkendelse fra Haderslev Stift til en udvidelse, som vil forlænge kirken og udvide antallet af faste siddepladser til 160. Desuden bliver der plads til at sætte 79 ekstra stolen ind, hvis det er nødvendigt. Projektet omfatter også nyt kirkeinventar, fjernvarme, dåbsrum, indretning af legerum og forskellige former for renovering, som vil opdatere kirken i forhold til nu.