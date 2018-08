Kinotorvet fik flot debut som festplads ved Crazy Hours

For første gang er Kinotorvet taget i brug ved Crazy Hours i Vamdrup, og byfesten er ikke mange minutter gammel før det står klart, at det nye torv bliver en stor gevinst for byen.

Vamdrup: Lige nu venter Kinotorvet på at større renovering, der markant kommer til at forvandle den åbne plads. Men selv i sin nuværende form er pladsen en åbenlys gevinst for byen. Det står klart allerede efter få minutter af årets Crazy Hours, hvor Kinotorvet for første gang siden nedrivningen af Østergade 8 er taget i brug som en ekstra festplads og et samlingspunkt i byen.

- Den plads kommer til at give os mange flere muligheder her i byen, siger Bea Spanier, som sammen med sin mand René har fået en stand, der ligger forrest på pladsen ud mod Østergade.

Bag dem strækker sig bænke og boder, og helt for enden op mod Kino er placeret udskænkning og musiktelt. Herfra gløder allerede de første gamle Creedence Clearwater Revival-toner ud over pladsen.

- Det har altid været et dødt punkt, man skulle forbi, når man bevægede sig fra festpladsen og hovedscenen og ned mod Østergade. Nu er der åbnet op for en helt ny plads, hvor der også kan foregå en masse. Det får byen til at hænge meget bedre sammen, siger Henrik Jørgensen, der en af arrangørerne bag Crazy Hours i Vamdrup.