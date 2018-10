Kim Larsen spillede masser af kroner hjem til idrætten i Kolding

Kolding: For koldingensere har det været en tilbagevendende oplevelse, at det ene Kim Larsen-hit efter det andet har bølget med sommervinden fra amfiscenen og ud over byen. Siden 2005 har han optrådt jævnligt på amfiscenen sammen med Kjukken, og tidligere har han også spillet under åben himmel i Geografisk Have, som ligger lige ved siden af.

Nu bliver der ikke flere koncerter med Kim Larsen. Kolding Håndboldklub, der overtog efter KIF at arrangere de udendørs koncerter, modtog allerede i september en kortfattet besked om, at den planlagte koncert i 2019 ikke ville blive gennemført.

- Der stod ikke noget om, hvorfor koncerten ikke ville blive gennemført. Og på det tidspunkt forbandt jeg det slet ikke med, at Kim Larsen var syg, fortæller Gunnar Halldorsson, der er koncertkoordinator for Kolding Håndboldklub.

I alt spillede Kim Larsen syv gange på amfiscenen ifølge hjemmesiden www.kjukken.dk, og selv om det var en kostbar omgang at hente ham til byen, var det stadigvæk en god forretning, fortæller Gunnar Halldorsson.

- Kim Larsen har spillet mange penge hjem til håndbolden i Kolding, siger han.

Det nøjagtige beløb har han ikke, men eksempelvis ved koncerten i 2015, hvor der kom omkring 3600 tilskuere, udtalte Gunnar Halldorsson til JydskeVestkysten, at overskuddet ville blive helt op til 100.000 kroner for arrangementet.

- Det var meget nemt at have med en Kim Larsen-koncert at gøre. Orkestret havde ikke en masse krav, ud over at der skulle stå nogle Tuborg til dem. Som regel havde de spist, inden de kom, og når de var færdige, kørte de ret hurtigt videre igen.