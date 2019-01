Kendt youtuber afholder fodboldcamp i sin hjemby til sommer: Jeg vil gerne give lidt tilbage til byen

Til sommer får børn og i alderen 8-15 år mulighed for at få græs under fødderne og lære vilde fodboldtricks i Christiansfeld, når youtuberen Brian Mengel med kælenavnet 'Brizze' afholder fodboldcamp i sin hjemby.

- Nu kommer jeg ikke så meget i byen mere, fordi jeg bor i København. Det er altid fedt at vende tilbage, og det vækker også minder for mig, og så synes jeg også, at det er fedt at kunne vise dem som følger med i mit liv, hvor jeg kommer fra. Det er også derfor, at valget er faldet på Christiansfeld.

Men han synes, at der er noget særligt ved at komme tilbage og spille det sted, hvor han selv er vokset op og startede med at spille fodbold.

- Jeg holder fodboldcampen i Christiansfeld, fordi det er der, jeg kommer fra, og jeg vil gerne kunne give lidt tilbage til byen, siger Brian Mengel, som også fortæller, at han kunne have holdt campen i København og måske have haft nemmere ved at fylde pladserne ud.

Det hele startede i Christiansfeld IF, hvor Brian Mengel spillede fodbold i ti års tid, da han var yngre. I dag er han flyttet til København, hvor han blandt andet lever af at lave videoer til Youtube og optræde med sine fodboldtricks. Til sommer holder han for anden gang fodboldcamp i hjembyen Christiansfeld. Det er et samarbejde med Christiansfeld IF.

Campen er for drenge og piger i alderen 8-15 år. Der er ingen krav til niveau, der er plads til alle, øvet som nybegynder.Campen varer tre dage og er tilrettelagt med et program, herunder med overraskelser, konkurrencer og seje præmier. Den afholdes den 8. - 10. juli 2019 (uge 28) i Christiansfeld fra klokken 9-15. Prisen pr. deltager er 1500 kroner. Prisen inkluderer et spillersæt, frokost, frugt og drikkevarer til alle dagene. Man kan tilmelde sig campen på Brianmengel.dk

Kommer fra hele landet

Brian Mengel fortæller, at blandt de tilmeldte indtil videre er børn fra hele landet.

- Jeg har skabt et brand for mig selv, og mange af de yngre har en stor drøm om at møde mig på et eller andet tidspunkt, fordi de har set mig stå og snakke til et kamera mange gange. Så der er mange af dem, som gerne vil ud at se mine tricks live. Forhåbentlig så elsker de at spille fodbold og synes, at det er fedt at komme med på en lidt anderledes fodboldskole. Det vigtigste for mig er, at de får en rigtig god oplevelse, siger Brian Mengel.

Til campen tager han forskellige trænere med, som han også bruger på sine sociale medier. På den måde håber han, at de unge får en helt særlig oplevelse.

Hos Christiansfeld IF glæder man sig også meget til, at Brian Mengel kigger forbi til sommer.

- Det er vildt fedt, at vi som en lille klub kan få ham tilbage og lave sådan en camp. Det er virkelig noget, som motiverer alle de unge spillere i vores klub, fordi de kan se, at selvom man spiller i en lille klub, kan man godt blive til noget stort, siger Brian Ørnskov, der er formand i Christiansfeld IF.

Han håber også, at nogle af klubbens egne spillere vil tilmelde sig. Klubben lægger både baner og udstyr til.

Brian Mengel selv håber også, at der kommer flere lokale med til campen.