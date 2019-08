Kendt designer køber vandtårn i Kolding: Vil indrette to kæmpe luksuslejligheder med panoramaudsigt

Ægteparret bag Christina Jewelry & Watches har købt vandtårnet på Sjællandsvej i Kolding og planlægger nu at ombygge det og indrette to luksuslejligheder for derefter at sælge dem.Køberne af de to lejligheder får hver en lejlighed på 340 kvadratmeter, panoramaudsigt og en terrasse, der ligger 86 meter over havets overfalde.

- Jeg har længe ønsket at designe et "landmark", en bygning alle kender. En der udstråler originalitet, design og kunst i et og samme værk. Jeg så muligheden i Kolding, som jeg synes, er en fantastisk spændende by at udføre min vision i, fordi byen er så fokuseret på og interesseret i design og kunst, udtaler Christina Hembo, der både bor og driver forretningen i Herning.

Kolding: Det er godt 10 år siden, at den sidste dråbe af de 750.000 liter vand, der var plads til i vandtårnet, gled ud til forbrugerne. Ti år efter er der udsigt til, at der igen bliver brug for vandrør i tårnet, når der efter planen skal indrettes to luksusboliger i toppen af det ikoniske vandtårn på Sjællandsvej i Kolding.

- Jeg har længe ønsket at designe et ?landmark?, en bygning alle kender. En der udstråler originalitet, design og kunst i et og samme værk, udtaler Christina Hembo, der sammen med sin mand Claus Hembo, har købt vandtårnet på Sjællandsvej for at ombygge det til to luksuslejligheder og sælge dem igen. Arkivfoto : Mads Hansen

Lækreste detaljer

Prisen for at flytte ind i vandtårnet, der siden 1967 har være en markant del af Kolding, er fortsat ukendt. Men det bliver i den dyre ende, og interesserede købere kan notere sig, at de ud over panoramaudsigten får et privat garageanlæg, have og vinkælder.

Projektet, der kræver en ny lokalplan, så der kan indrettes boliger, vil strække sig over flere år, men interesserede købere kan allerede nu kontakte Christina Hembo for en personlig gennemgang af projektet, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Christina vil personligt designe bygningen, lejlighederne, og deres indre med unika, såsom specielle håndvaske, møbler med mere. Altså en komplet designoplevelse fra top til tå, hvor kun de bedste materialer og lækreste detaljer får adgang, og indrettet så beboerne får det optimale ud af den flotte udsigt, udtaler Claus Hembo, der er administrerende direktør i Christina Jewelry & Watches, og derudover også direktør i parrets ejendomsselskab, Christina Properties, der står for projektet med de to boliger på hver 340 kvadratmeter og en 170 kvadratmeter stor terrasse 86 meter over vandoverfladen.