Kendt ansigt tilbage til spillested i Kolding

Ulf Jensen vender tiltage til Pitstop, som han selv grundlagde for 25 år siden. Han håber, at flere vil være med til at skabe arrangementer på det kendte spillested i Jernbanegade.

Det betyder, at der fast holdes åbent hver fredag, hvor Pitstop giver den gas som diskotek og natklub, og så er planen at åbne spillestedet ved lejlighed til koncerter og særlige arrangementer.

Her har han gennem årene arrangeret et utal af koncerter, og Pitstop har lagt scene til flere af de arrangementerne under den regionale spillestedsaftale, som staten har med Godset. Det samarbejde vil fortsætte.

Ulf Jensen er en af de personer, der mest tydeligt har sat sit præg på Koldings byliv i nyere tid. Han grundlagde kulturcafeen Knuds Garage, der har vist sig at være det mest slidstærke varemærke i Munkegade, og for 25 år siden lejede han sig ind i lokaler i Jernbanegade, der blev indrettet som spillestedet Pitstop.

Pitstop som studenterhus?

Efter to år, hvor han har fulgt Koldings byliv fra sidelinjen, glæder Ulf Jensen sig til at komme i gang igen. Men han håber, at han ikke bliver alene om at fylde Pitstop med arrangementer.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at andre personer og foreninger vil bruge Pitstop til at lave deres egne arrangementer. Det vil være godt for spillestedet, hvis der kom flere koncerter ind udefra, som jeg ikke selv behøver at arrangere fra bunden, siger Ulf Jensen, som i dag ejer bygningen, hvor Pitstop ligger i stueetagen.

På længere sigt har han en drøm om, at Pitstop kunne blive hjemsted for det studenterhus, som både politikere og studerende har ønsket i Kolding.

- Det har hele tiden været et samlingssted for studerende, så jeg synes, det ville være helt oplagt, at Pitstop blev omdannet til studenterhus, siger Ulf Jensen.