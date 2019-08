Kea er klar til elevernes første skoledag: Det er mange nye navne, der skal læres

25-årige Kea Kröber har brugt hele den forgangne uge på at forberede sig på, at Koldings skolebørn starter i denne uge. Foto: Mathilde Nygaard Jespersen

Når der mandag ringes ind til første undervisningsdag for landets skoleelever, står der store grupper af lærere klar til at tage imod. Det gør der også på Vonsild Skole, hvor 25-årige Kea Kröber er nyansat. Hun er oprindeligt fra Tyskland og glæder sig til både at møde de mange nye elever og til at få helt styr på intranet og omstruktureringer i det danske skolesystem.

Kolding: Sommerferien slutter for landets skolebørn mandag morgen, men allerede for en uge siden, sluttede ferien for de mange folkeskolelærere, der skal have helt styr på årsplaner og intranet, før eleverne møder ind til første undervisning. En af dem, der har haft travlt i den forgangne uge, er 25-årige Kea Kröber. Hun bor til daglig i Haderslev, hvor hun også blev færdiguddannet i 2018 og starter mandag som ny underviser på Vonsild Skole. - Der har været rigtig meget at forholde sig til i løbet af ugen, fordi der både er en ny skole, nyt skema og nye kollegaer, men også omstruktureringer og nye systemer, jeg skal lære at kende. Jeg tror, at jeg blev koblet på den sidste portal i fredags, men nu skulle det hele gerne være oppe at køre, siger en smilende Kea Kröber. Hun havde sidste år et vikariat på en skole i Sønderborg, og da der ikke var mulighed for at få det forlænget, søgte hun i stedet mod Kolding. Der er derfor ekstra mange nye ting for hende at skulle tage stilling til. - Oveni alle de nye systemer, er vi så samtidig også ved at udvide skolen, så det kan ske, at det bliver et år, hvor det hele kommer til at foregå lidt anderledes, men jeg tager det lidt, som det kommer. Lige nu glæder jeg mig mest bare til, at børnene starter, og at jeg skal til at lære dem at kende, siger Kea Kröber.

Foto: Foto: Steffen Nielsen Kea underviser både i tysk, engelsk og billedkunst, men er også en af dem, der sørger for morgentræningen på skolen. Foto: Mathilde Nygaard Jespersen

Baggrund i Tyskland Kea er vokset op i en lille by i det nordlige Tyskland, men kom til Danmark for præcis fem år siden, da hun skulle igang med at læse til lærer, og der er en særlig grund til, at valget lige faldt på Danmark. - Det danske skolesystem er meget anderledes fra det tyske. Her har man i højere grad et personligt forhold til sine elever, og man har generelt mere fokus på det sociale, konflikthåndtering og sådan nogle ting. I det tyske system siger man stadigvæk herr og frau, så på den måde er der lidt mere distance, og jeg kan bedre lide, den danske måde at gøre det på. Jeg kan slet ikke forestille mig, at eleverne skulle kalde mig frau Kröber, siger Kea Kröber grinende. Selvom Kea i sin hverdag ved tavlen ikke mærker den helt store forskel på dansk og tysk, er der alligevel enkelte steder i sin undervisning, hvor forskellene kommer til udtryk. - Jeg vil eksempelvis altid sætte en streg igennem et 7-tal, og jeg vil også altid gøre det, når jeg skriver bogstavet Z. Jeg har flere gange oplevet at eleverne spørger, hvad de streger laver der, men sådan skriver vi det altså bare i Tyskland, siger Kea Kröber.

Foto: Foto: Steffen Nielsen Foto: Mathilde Nygaard Jespersen

De svære navne Kea underviser i tysk, engelsk og billedkunst på tværs af flere klassetrin, og antallet af elever varierer fra 18 til 27 i hver klasse. Samtidig er Kea også en af drivkræfterne bag skolens morgentræning, og det betyder, at der er rigtig mange nye navne for den nyansatte lærer at holde styr på. - En, to, tre klasser, og så har jeg 1. til 3. klasse i billedkunst, og vent, så er der tysk i 4. klasse, siger Kea opremsende, mens hun tæller på sine fingre: - Jeg synes, at jeg kan regne mig frem til, at det er ti forskellige klasser, så der er virkelig mange navne, jeg skal lære, og det er helt sikkert det, jeg lige nu frygter mest, siger hun og griner: - Jeg har forsøgt mig med navnelege og sådan, men det fungerer bare ikke for mig, jeg skal have gjort det visuelt på en eller anden måde. Jeg skal gerne lære dem at kende og vide, hvem der har været i sommerhus med farmor i ferien, eller hvem der elsker at svømme. Det er for mig den bedste måde at lære det på, siger Kea Kröber.