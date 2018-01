Kay Bojesen indtager Trapholt i 2018

På Trapholt er der forventninger om et nyt godt år. Designer Kay Bojesen skal være med til at lokke gæsterne indenfor.

- Når vi genåbner sommerhuset, bliver det med Arne Jacobsens originale indretning, og vi udgiver samtidig en bog om sommerhuset, for det har været efterspurgt, lige siden vi fik det opført her.

- Det ser ikke godt ud lige nu og er meget plaget af fugt, siger Karen Grøn, som forklarer, at en fejl i konstruktionen er årsag til, at fugten trænger ind.

- Vi glæder os rigtig meget til at sætte Kay Bojesen ind i en moderne sammenhæng, hvor vi forsøger at besvare, hvorfor mange af hans værker - ikke mindst aberne - kan betragtes som en identitetsgenstand, som bliver ved med at være populær og får os til at smile, siger museumsdirektør Karen Grøn.

Et af svarene får vi til september, når Trapholt åbner for udstillingen "Kay Bojesen - humørbomben i dansk design". Hvis nogen er i tvivl, så er det manden bag de evigt populære træaber og andet trælegetøj, der har et nærmest uopslideligt design.

Kolding: Hvordan lever man op til et besøgstal, som har været det bedste i 20 år? Det spørgsmål skal de forsøge at besvare på kunstmuseet Trapholt, hvor man lukkede 92.518 gæster indenfor i fjor.

Miniferie i hjembyen

Til jubilæet ønsker Karen Grøn sig først og fremmest en større udstillingssal, så Trapholt er i stand til at hjemtage - eller selv udvikle - endnu større udstillinger end i dag, men hun er godt klar over, at det er en længerevarende proces at få ønsket opfyldt.

- Det tager lidt længere tid at få det ønske opfyldt, men jeg er en tålmodig kvinde. Til gengæld ønsker jeg, at endnu flere koldingensere bliver opmærksomme på, at de kan få en miniferieoplevelse her hos os med kunst, familieoplevelser, dejlig mad og skøn natur lige udenfor døren, siger Karen Grøn.