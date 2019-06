Kasper Hansen, billedet, har sammen med Emil Fredensborg etableret onlinefirmaet Kaffetid.dkBegge er studerende ved Syddansk Universitet og går på linjen for entreprenørskab og innovation. Som en del af det studie er de hver onsdag i innovationshuset Pakhuset på Kolding Havn for at arbejde med deres fælles virksomhed. Foto: Søren Alwan