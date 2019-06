Kasper Asgreen fra Kolding overtager førertrøje i kendt cykelløb

Astanas 35-årige Luis León Sanchez slog til i Schweiz Rundt søndag.

Her sikrede den rutinerede spanier sejren på 2. etape, da han angreb fra en større gruppe med ti kometer igen og kørte alene over målstregen.

Sanchez satte et højt tempo og holdt den store gruppe bag sig, og soloridtet sikrede ham etapesejren, efter at danske Kasper Asgreen (Quick-Step) havde gjort flot opmærksom på sig selv i slutningen af løbet.

Peter Sagan (Bora) blev nummer to på etapen, mens Kasper Asgreen kom ind på fjerdepladsen, da der blev kæmpet om bonussekunder.

Kasper Asgreen havde ude på etapen hentet tre bonussekunder på et tidspunkt, og han var inden etapen to sekunder efter Rohan Dennis i førertrøjen efter enkeltstarten lørdag.

Sagan var nogle sekunder efter, men det blev næsten fuldstændigt lige efter etapeafslutningen og helt tæt i toppen.

Regnemaskinerne nåede dog frem til, at Kasper Asgreen overtog førertrøjen med hundrededele af sekunder til sin fordel. Sagan er toer lige efter Asgreen.

- Denne sæson har været utrolig for mig indtil nu. Jeg har taget store skridt i år, og denne trøje er helt sikkert et skridt i den rigtige retning.

- Jeg var ikke sikker på, at jeg ville overleve stigningerne, men jeg gav alt, og nu er jeg fokuseret på etapen mandag.

- Her vil vi forsøge at holde sammen på etapen og køre for en massespurt og for Elia (Viviani, red.), siger Kasper Asgreen til Quick-Steps hjemmeside.

Rytterne skulle i alt tilbagelægge 159,6 kilometer i byen Langnau på 2. etape, hvor der også blev kørt enkeltstart på 1. etape.

Der blev kørt tre gange på en rundstrækning, og terrænet var udfordrende med stigninger og i alt 2593 højdemeter.

Schweiziske Cladio Imhof var længe i udbrud, men han blev hentet på sidste omgang, hvor Omar Fraile (Astana) angreb på en stigning med 31 kilometer igen.

Kort efter satte Kasper Asgreen efter, og danskeren fik følgeskab af Roland Thalmann fra det schweiziske landshold.

De nåede op til Fraile, og Asgreen tog på vejen sine tre sekunder i en bonusspurt, som endte med at sikre ham førertrøjen.

På vej op ad stigningen satte feltet tempo på, og mange ryttere kom op og dannede en gruppe på nedkørslen.

Her satte Kasper Asgreen et højt tempo oppe foran, men med ti kilometer igen angreb Astanas Luis León Sanchez, og ham kunne ingen hente.

Til sidst kæmpede Asgreen med alt, han havde i sig og endte altså med at overtage den samlede føring med under et sekund.