Kasper Asgreen efter sine ti første Tour-dage: Det har været en virkelig stor oplevelse

- Det er gået helt fantastisk. Vi har vundet to etaper og haft seks dage i gult. Vi har været på hårdt arbejde, men det har virkelig været en kæmpe fornøjelse indtil videre, siger Kolding-drengen over telefonen.

24-årige Kasper Asgreen vil nok ikke selv kalde dagen for travl, og skal man sammenligne med de ti første dage af Tour de France, hører et café-besøg med en række sponsorer og journalister nok også til i den stille ende af skalaen. De ti første etaper af touren har budt på etapesejre, styrt og gul trøje, hvilket naturligvis skaber øget opmærksomhed omkring holdet.

Tour de France: Selv på hviledage har Tour de France-rytterne travlt, så da JydskeVestkysten fanger Kasper Asgreen, mens han sidder på en café i Frankrig omgivet af journalister, får vi besked på, at vi blot har fem minutter til at tale med ham. Så skal han videre, fortæller Quick-Steps pressemand.

Kasper Asgreen i spidsen af Tour de France-feltet, som han har været så mange gange i løbet af de første ti etaper. Den 24-årige koldingenser har holdt styr på gemakkerne og sørget for at hente udbrud hjem. Foto: Christian Hartmann / Reuters / Ritzau Scanpix

Glæder sig til enkeltstart

På tredje etape måtte Kasper Asgreen bide i asfalten efter et styrt, hvor han ramte en midterhelle på vejen kort før mål. Den talentfulde cykelrytter, der flere gange er blevet nævnt i positive vendinger under tv-transmissionerne, fortæller, at han er ved at være 100 procent klar igen efter styrtet.

- Jeg var rigtig heldig med, hvordan jeg landede. Jeg havde lidt stivheder i nakken, men det forsvandt efter et par dage. Jeg har haft lidt ondt i skulderen, men det er også ved at gå helt over, så jeg er tæt på at være oven på igen, siger han.

Onsdag ruller rytterne igen ud på de franske landeveje til årets 11. etape. Kasper Asgreen ser dog allerede frem til fredagens etape, hvor årets enkeltstart skal køres. En disciplin, som han netop har vundet danmarksmesterskabet i.

- Den glæder jeg mig til, for det er en disciplin, jeg er god til. Forhåbentlig er der også flere store resultater i vente for os, siger Kasper Asgreen, der på nuværende tidspunkt ikke ved, om han få lov til at fyre den af og gå efter en topplacering på enkeltstarten.

- Jeg håber, jeg får lov, men vi har ikke snakket om det endnu. Mit primære formål er jo at hjælpe holdets kaptajner, så vi må se, hvad der passer ind, og hvad jeg kan få lov til, siger han.