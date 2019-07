Kasper Asgreen efter over 2300 kilometer i Tour de France: Benene har det bedre end for en uge siden

- Vi rider virkelig på en bølge lige nu, siger Kasper Asgreen efter at have overstået de 15 første etaper af årets Tour de France. Asgreens holdkammerat er fortsat iklædt den gule førertrøje og det giver lidt ekstra energi ude på landevejene.

- Man kunne især se det på etapen i går (søndag, red.). Jeg tror, det er første gang nogensinde, at det her hold har kørt rundt i bjergene på den her måde. Der er helt sikkert noget gul trøje-effekt, siger Kasper Asgreen.

Måske har det hjulpet på benene, at Kasper Asgreens franske holdkammerat Julian Alaphillipe fortsat kan iklæde sig løbets gule førertrøje. Man taler i hvert fald om, at den gule trøje giver vinger, og det har da også smittet af på Tour-debutanten.

Tour de France: Før mandagens hviledag i Tour de France har rytterne kørt 2344,3 kilometer. Det har taget Kolding-drengen Kasper Asgreen 63 timer, 48 minutter og 21 sekunder at tilbagelægge, men faktisk har benene det bedre, end de havde på Tourens første hviledag for en uge siden.

Blev nummer otte på enkeltstart

Det har ikke været et sjældent syn, at Kasper Asgreen har ført feltet an på etaperne. Den 24-årige koldingenser siger selv, at han har været på hårdt arbejde de to første uger under Touren, men det forhindrede ham ikke i at fyre en flot enkeltstart af i fredags, hvor han sluttede som nummer otte.

- Jeg var meget godt tilfreds med den enkeltstart, jeg kørte. Jeg har haft meget arbejde at lave, og hvis jeg skulle kunne køre op med de bedste, som har sparet sig i ti dage, skulle der ske mirakler. På den flade del af ruten, som passede mig bedst, har jeg en af de hurtigste tider, og det giver mig nogle indikationer om, at niveauet er der, og at jeg kan køre med de bedste i verden. Det er jeg rigtig glad for, lyder det lidt beskedent fra Kasper Asgreen.

Den 24-årige kan desuden glæde sig over, at hans familie har taget turen til Frankrig for at heppe på ham. De ankom til Frankrig, da der skulle køres enkeltstart, og de følger Asgreen resten af løbet.

- Jeg når desværre ikke engang at se dem så meget. Det er et stramt program hernede. Men det er meget sjovt, at man kan nå at spotte dem, når man kører op ad bjergene. Det er fedt, de gider komme herned. Det er jeg glad for.