Kartel-sag om millionudbud på SDU-byggeri afgjort: Alle er frifundet

To entreprenører er frifundet i en sag om offentlige licitationer af byggeopgaver hos blandt andet SDU i Kolding og SDU i Odense, hvor Konkurrencestyrelsen og anklagemyndigheden mente, at der var indgået en form for aftale om priser til skade for den fri konkurrence. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Ingen blev dømt i sag om prisudveksling og kartel-aftale op til offentlige millionudbud.

Retten i Odense har frifundet den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsen A/S og den aarhusianske konkurrent Jorton i en opsigtsvækkende sag om kartel-aftale og prisudveksling. Det blev oplyst onsdag formiddag, hvor kun dommens konklusion blev offentliggjort, mens den detaljerede begrundelse først ventes færdigskrevet torsdag. Sagen handler om offentlige licitationer af byggeopgaver hos blandt andet SDU i Kolding og SDU i Odense, hvor Konkurrencestyrelsen og anklagemyndigheden mente, at der var indgået en form for aftale om priser til skade for den fri konkurrence. Foruden de to selskaber er også tre enkeltpersoner blevet frifundet. To af dem er tidligere medarbejdere hos henholdsvis Jorton og Skjøde Knudsen. De var tiltalt for kartel-aftale, der ifølge senioranklager Robert Hansen fra SØIK, også kendt som bagmandspolitiet, skulle straffes med fængselsstraffe på omkring et halvt år. Den tredje arbejder fortsat ved Jorton og risikerede en bødestraf. Han var ikke tiltalt for kartel-aftale, men udelukkende medvirken til at have begrænset konkurrencen. Også de to entreprenørselskaber slipper med frifindelsen for hårde straffe. Anklagemyndigheden havde lagt op til bøder på ni millioner kroner til Skjøde og ti millioner til den jyske konkurrent. Både selskaberne og de tiltalte enkeltpersoner har gennem hele forløbet nægtet sig skyldige.

Jorton: Vi er lettede Dommen vækker glæde hos Jorton, fortæller administrerende direktør Allan Harbo: - Vi tager dommen til efterretning, og vi er selvfølgelig lettede. Det har påvirket medarbejdere, tidligere medarbejdere og Jorton. Det er træls at have sådan en sag hængende over sig. - Det kunne jo godt være en sag, som bliver anket. Hvad er jeres forventning til det? - Det har vi ingen forventning om. Nu glæder vi os over dommen, og så må vi se, hvad der sker, siger direktøren, der ikke har yderligere kommentarer til dommen.

Mistanken om aftalte priser En af de tiltalte, der i perioden 2012-2013, som sagen drejer sig om, arbejdede for Skjøde, fortalte i retten, at han udvekslede priser med en medarbejder hos Jorton. Hans formål var at afgive proformabud til bygherrer af frygt for, at den fynske entreprenør ellers ville stå dårligere ved udbud, hvor man reelt ønskede at vinde. Han forklarede, at det kunne tage tre uger at udarbejde tilbud, og at han derfor "lånte" priser hos Jorton for at kunne give bud, der ikke var urealistiske, men samtidig sikrede, at Skjøde ikke vandt udbuddene. En tilgang, som Skjøde har taget afstand til og kaldt misforstået loyalitet. Ud over licitationerne hos SDU Kolding og SDU i Odense, handler sagen om en isoleringsopgave på Sanderumskolen, hvor der skulle være indgået en kartel-aftale af grov beskaffenhed. De tiltalte er med dommen nu pure frifundet for alle anklager. Ved udbuddet vedrørende SDU Kolding bød Skjøde ind med et tilbud på 49,6 millioner, mens Jortons bud lød på knap 43,9 millioner. Entreprisen på SDU i Odense ville Skjøde påtage sig for 36,1 millioner kroner, mens konkurrenten Jorton ville klare opgaven for knap 35 millioner.

Principiel sag I sagen har anklagerne om kartel-aftale af grov beskaffenhed i forbindelse med udbuddet på Sanderumskolen til en værdi af cirka en million kroner været det springende punkt. Siden en lovstramning i 2013 har der for den type overtrædelser af konkurrenceloven været mulighed for at straffe med fængsel. Det er dog endnu ikke sket. Desuden er bøderammen blevet mangedoblet. Kun én gang før er der blevet rejst tiltale for kartel-aftale af grov beskaffenhed siden 2013. Her valgte Retten i Holbæk dog ikke at straffe med fængsel, men kun en større bøde. Sagen skal for landsretten senere i december. Senioranklager Robert Skov har undervejs omtalt denne del af konkurrenceloven som jomfruelig juridisk jord, og det forbliver den altså med frifindelsen. Skjødes presseafdeling oplyser, at direktør Allan Nielsen ikke ønsker at udtale sig om frifindelsen, men at der senere vil blive udsendt en pressemeddelelse fra entreprenøren. Senioranklager Robert Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ønsker ikke at udtale sig, før han har haft lejlighed til at se dommen og argumenterne for frifindelsen, oplyser Mikkel Thastum, kommunikationschef i anklagemyndigheden