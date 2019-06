Karina Adsbøl efter valgsmæk til DF: Jeg er nok ude af Folketinget

Dansk Folkeparti gik kraftigt tilbage i Kolding. Partiets lokale kandidat ærgrer sig over valget og regner ikke med, at hun efter torsdag stadig har et sæde i Folketinget.

Kolding: Dansk Folkeparti får grumme tæsk i Kolding. Ved sidste valg var partiet ellers den store stemmesluger i byen og blev med 25,8 procent af stemmerne det største parti. Men Dansk Folkeparti opnåede kun omkring 11 procent denne gang og blev dermed mere end halveret. Partiet står derfor overfor en noget anerledes folketingsperiode uden de samme muskler som tidligere. Partiets lokale kandidat i Kolding, Karina Adsbøl, blev valgt ind i 2011 og har været partiets stemme fra Kolding i Folketinget de seneste otte år. Men hun regner ikke med at valgresultatet giver hende en plads på Christiansborg, når de personlige stemmer tælles op torsdag. - Med det valg vi har haft, så regner jeg ikke med, at der er en plads til mig efter i morgen, sagde Karina Adsbøl onsdag aften, da valgresultatet i Kolding stod klart. Det har været en lang valgkamp for Karina Adsbøl, så den næste tid skal bruges sammen med familien, hvis hun altså ikke kommer ind. Men hun har nydt tiden på Christiansborg og ærgrer sig over, at hun nok skal forlade Borgen. - Jeg føler ikke mit arbejde er færdigt i Folketinget, der er flere projekter, jeg gerne ville have fuldt til dørs, men man må respektere vælgerne, siger Karina Adsbøl.

At Dansk Folkeparti er gået så langt tilbage, både i Kolding og på Landsplan, er der ifølge Karina Adsbøl flere årsager til. - Ting går op og ned i politik, sådan er det. Der er kommet er nogle nye pariter på banen, der vil nogle af de samme ting som vi vil. Og det kæmpe valg vi fik sidste gang, var for nogen nok også meget et fravalg af andre partier, og så er de jo nok smuttet tilbage i folden igen. I retrospekt mener Karina Adsbøl, at hun og partiet skulle have været bedre til at have fokus på hvad de har gjort godt i den seneste valgperiode. - Herefter skal vi lytte til dem, der har fravalgt Dansk Folkeparti og hvorfor de har gjort det, så vi kan gøre det bedre til næste valg.