Karen og Knud er stolte af deres frilandskyllinger

Søndag holdt Karen og Knud Daugaard-Hansen åbent landbrug på gården Buhlseje. Her kunne gæsterne prøve at holde en to dage gammel kylling i hænderne og blive klogere på kyllingeproduktion.

- Det handler om økonomi, og vi kan mærke at dyrene trives bedre. Det er meget sjovere at arbejde med, svarer han.

- Vi har tidligere fremstillet konventionelle kyllinger. I 2017 gik vi her på gården over til at producere frilandskyllinger, fortæller han.

Kolding: De er kun to dage gamle, de bløde, gule kyllinger, der pipper rundt under en varmelampe. I dag, hvor Karen og Knud Daugaard-Hansen holder åbent landbrug, er dyrene rykket ud på gårdspladsen, så gæsterne kan komme helt tæt på dem.

Karen og Knud Daugaard Hansen holdt søndag åbent landbrug på gården Buhlseje, der ligger på Nr. Stenderupvej nord for Kolding. Her bor de sammen med deres fem børn.Karen arbejder hos Nykredit, og Knud passer kyllinger sammen med fem medarbejdere. I alt producerer de 250.000 fritgående velfærdskyllinger og er en del af De Danske Familiegårde.

Forskellige hestekræfter

De små kyllinger er populære, og gæsterne kan også klappe får, geder og hvide kaniner. Josefine Egebæk på fem år lægger ikke mærke til, at der kommer en regnbyge, mens hun tramper i pedalerne på en traktorcykel.

Hendes mor, Mie Egebæk, fortæller, at det er første gange, at familien er til åbent landbrug.

- Vi bor i området, og jeg synes, at man skal støtte op, når der sker noget lokalt. Og hvis man bor i byen, så er åbent landbrug en god mulighed for at se lidt andet og lære noget om dyr, mener hun.

Familien Kiel fra Lunderskov er til åbent landbrug for tredje gang.

Tristan på tre et halvt år lægger virkelig kræfterne i for at dreje håndtaget rundt. Han er ved at kværne havregryn. Han får resultatet af sin indsats med hjem i en lille pose.

Tristan er nu mest interesseret i traktorer, og dem kan han se mere til på gårdspladsen. Der er også mulighed for at komme på en traktortur til Birkemosen.

Er man mere til gammeldags hestekræfter, så står Anne Mette Tange Veien klar med nogle ponyer. For 20 kroner kan man få en tur.

- Overskuddet går til store legedag på Eltang Skole. Jeg kender Knud (red: Daugaard-Hansen) og vi har et godt nabosammenhold herude, og det er derfor, jeg er med i dag, siger hun.