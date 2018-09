Kardi Lage, der er frivillig i Red Barnets butik i Helligkorsgade, har samlet 14.000 ringe fra øl- og sodavandsdåser, som hun har afleveret til Bente Bonde fra organisationen Inner Wheel. Ringene skal sælges til fordel for fattige i Thailand, der har brug for et kunstigt ben. Red Barnet og Inner Wheel samarbejder, og der er nu sat en kasse op hos Red Barnet, hvor alle kan aflevere deres dåseringe. Foto: Søren Gylling