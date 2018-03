Karateklub godkendt som eliteklub

Kolding: Kaizen Karate Do er blevet godkendt som eliteklub under Kolding Elite. Godkendelsen betyder, at klubbens trænerkollektiv får adgang til Kolding Elites trænergruppe, hvor man sammen med andre elitetrænere udveksler erfaringer om, hvordan man udvikler de bedste talentudviklingsmiljøer.

Det betyder også, at karateklubbens talenter, der vælger at gå på én af de tilknyttede skoler, gymnasier eller fagskoler, kan få adgang til elitetræning i skoletiden, og få mulighed for at få træningen suppleret med karatetræning i klubben i skoletiden. /EXP