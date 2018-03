Kapitalfond vil sætte ekstra fart på kæden Byens Bilpleje

Europæisk markedsleder

Direktør og stifter, Dennis Odgaard, ønsker ikke at kommentere salget, men virksomheden skriver i pressemeddelelsen, at målet er, at Byens Bilpleje skal blive europæisk markedsleder inden for kosmetisk klargøring og autolakering i løbet af få år, og væksten skal ske organisk såvel som gennem opkøb af eksisterende bilplejevirksomheder.

- Tendensen i bilbranchen er, at de europæiske bilforhandlere konsoliderer sig og i højere og højere grad outsourcer klargøringen af deres biler. Derfor er bilplejevirksomhederne blevet til vigtige strategiske servicepartnere for bilforhandlerne, udtaler Mattias Feiff, der er partner i Procuritas, der har købt aktiemajoriteten i virksomheden. Fonden vil nu hjælpe med at accelerere væksten i Danmark og udbrede konceptet internationalt.