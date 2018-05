Kapitalfond køber bid af handelsselskab: Salget skal fordobles på få år

Den danske kapitalfond Industri Udvikling har købt 40 procent af den hurtigt voksende handelsvirksomhed Sam Partner. Fonden skal hjælpe med at fordoble omsætningen over to til tre år. ? Vi kommer til at gennemgå en stor udvikling over de næste år både gennem organisk vækst og ved at opkøbe attraktive virksomheder, siger Michael Duus, administrerende direktør i Sam Partner. Foto: Sam Partner