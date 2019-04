Kapitalfond får 373 mio. af forsikring efter kæmpe tab på køb af isgigant

FSN Capital får 373 milllioner kroner fra deres forsikringsselskaber efter, at de købte Gram Equipment af kapitalfonden Procuritas. - Jeg hæfter mig ved, at forsikringen konkluderer, at vi ingen muligheder havde for at gennemskue de faktiske finansielle forhold i Gram, da vi gennemførte købet, siger Thomas Broe-Andersen, ledende partner i FSN Capital. Arkivfoto

Ejeren af Gram Equipment, kapitalfonden FSN Capital, får den fulde forsikringssum udbetalt efter, at kapitalfonden ifølge forsikringsselskabet har fået "falske" og "misvisende" informationer, inden den købte virksomheden af kapitalfonden Procuritas.

Kolding: Inden FSN Capital købte Gram Equipment tegnede kapitalfonden en forsikring, der skulle dække tab som følge af sælgers garantibrud i forbindelse med opkøbet. Nu får fonden udbetalt 50 millioner euro svarende til cirka 373 millioner kroner i forsikringssum på grund af sælgers garantibrud og tab i virksomheden kort efter, at fonden har købt Gram Equipment, som fonden troede, var en vækstvirksomhed. Gram Equipment, der producerer udstyr til produktion af is, blev i december 2017 solgt i en handel, hvor FSN Capital overtog virksomheden fra Procuritas, der netop var blevet samlet i Kolding med omkring 270 medarbejdere. Ifølge dagbladet Børsens oplysninger lagde køber cirka én milliarder kroner på bordet. Men for et år siden, da regnskabet for 2017 skulle revideres af selskabets revisor, røg ledelsen ud, og de nye ejerne var ude at sige, at de var blevet misinformeret om virksomhedens forhold, og senere præsenterede Gram Equipment et underskud på 183 millioner kroner efter flere år med små overskud.

Kort om Gram Equipment Gram Equipment er en af verdens førende producenter af maskiner til at producere, forarbejde og pakke is. I 2017 lukkede Gram Equipment sine fabrikker i Vojens og i Aarhus og samlede i stedet produktionen i Kolding. Virksomheden omsatte i 2017 for 700 mio. kroner og fik et underskud på 183 mio. kroner, og i 2018 skød ejerne 312 millioner kroner ind i selskabet.

Kræver flere penge Efterfølgende har FSN Capital taget sagen op med sit forsikringsselskab, britiske Liberty GTS, og i en fælles meddelelse skriver FSN Capital og Liberty GTS, at de mener, at sælger har brudt forskellige garantier og givet "falske" og "misvisende" informationer i salgsprocessen. - Vi er naturligvis tilfredse med, at forsikringsselskabet efter grundige undersøgelser klart og utvetydigt konkluderer, at sælger har brudt centrale garantier i forbindelse med, at vi køber Gram Equipment, og at de betaler maksimum beløbet under forsikringen. Vi har nu forsikringsselskabernes ord for, at vi er blevet snydt, siger Thomas Broe-Andersen, der er ledende partner i FSN Capital. FSN Capital har også anlagt en voldgiftssag mod Procuritas, og man vil også anlægge sag mod den tidligere topledelse, blandt andet den administrerende direktør Lasse Viegand Hansen, og medlemmer af bestyrelsen. - Desværre dækker forsikringssummen på 50 millioner euro kun under halvdelen af det tab, vi har lidt, og derfor kører vi videre med sagen, siger Thomas Broe-Andersen, der samtidig understreger, at FSN Capital ikke modtager nogle af forsikringspengene, idet de alle sammen går til delvis betaling af bankerne, som har medfinansieret handlen.

Intet ansvar JydskeVestkysten har kontaktet tidligere administrerende direktør Lasse Viegand Hansen, der i dag er administrerende direktør i Skiold. Han ønsker ikke at udtale sig men henviser til Tomas Théren, der er ledende partner i kapitalfonden Procuritas. Fonden har gennem et dansk kommunikationsbureau udarbejdet en skriftlig kommentar fra Tomas Théren, hvor han afviser, at sælger har handlet forkert, og selskabet ikke er blevet inddraget i forsikringsselskabets behandling af sagen. "Vi har derfor ikke nogen holdning til eller mening om forsikringsselskabets aftale om erstatning til FSN, men tager kraftigt afstand fra FSN's beskyldninger imod Procuritas. De er efter vores opfattelse helt grundløse. Vi har intet ansvar for den nuværende ejers eventuelle udfordringer med Gram," lyder det i et skriftligt svar fra Tomas Théren.