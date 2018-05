Kaos i KB: Bestyrelsen er opløst efter intern uenighed

Kolding: Der er kaos i KB's bestyrelse.

Fire af ni bestyrelsesmedlemmer har inden for få uger forladt bestyrelsen på grund af intern uenighed. Det sker blot en måned efter, at bestyrelsen blev sammensat.

Bestyrelsen lever dermed ikke op til vedtægterne og kan ikke beslutte noget, fordi bestyrelsen skal bestå af mindst otte personer for at være beslutningsdygtig.

Det er kun måned siden, at bestyrelsen trods tidligere uenigheder mellem nogle af medlemmerne gav hinanden håndslag på at starte på en frisk og forsøge at få gang i et gnidningsfrit samarbejde. Men det holdt ikke længe.

Mikkel Retsby, formand for bestyrelsen, er træt af, han midt i et kaotisk forår nu igen står som formand for en vedtægtsstridig bestyrelse.

- Jeg synes, det er træls for klubben og for medlemmerne. Vi har kun haft ét bestyrelsesmøde, og vi har næsten lige konstitueret os selv og er blevet enige om, at nu skal vi til at arbejde for klubben, og så sker det her, siger han.