Kandidat før hyggelig valgaften på kroen: - Jeg tabte en burger i et væddemål, da valget blev udskrevet

Kolding: Der var valgflæsk i lange baner, da Sdr. Bjert Kro i aftes lagde lokaler til et af de allerførste lokale valgmøder, siden valget til Folketinget blev udskrevet. 15 kilo flæsk var ved at blive stegt ude i køkkenet, da gæsterne begyndte at indfinde sig på kroen. De kom for maden, der duftede appetitligt, og de kom for at høre de inviterede politikere, der brugte en aften på hjemmebane til at sætte skub i deres valgkamp.

- Nu gør jeg faktisk en dyd ud af at komme på gaden også mellem valgene, for så har folk skuldrene lidt nede og vil gerne tale politik. Men det er klart, at når der er valgkamp, så får den en ekstra skalle, fortæller Christian Rabjerg Madsen (S), der tabte et væddemål i præcis det øjeblik, da Lars Løkke Rasmussen udskrev valget tirsdag klokken 13.

- Pernille Rosenkrantz-Theil må have set noget, jeg ikke havde, for da vi stod i folketingssalen, kom hun hen for at vædde en burger, om at der ville blive udskrevet valg indenfor tre minutter. Det troede jeg ikke på, men det gjorde der altså, smiler Christian Rabjerg Madsen.