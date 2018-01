Kan ikke lade dejen være: Ægtepar bager kager på bestilling

Vamdrup: For Laila og Franck Outzen Jensen er det at bage hjemme i køkkenet på Højvang Nord en fælles hobby.

- Min mand er uddannet bager og har haft Kringlebageriet i Lunderskov. Da det lukkede, fortsatte vi med at bage kransekage til venner og familie omkring juletid. Og så blev vi enige om, at det kunne være sjovt at prøve at være med på Vamdrup Julemesse sidste år. Det gik godt, og så hoppede vi på igen i år, hvor det gik over al forventning, fortæller Laila.

På messen solgte de forskellig slags kransekage og berlinerpfankuchen. De er også blevet spurgt, om de vil være med på Lunderskovs julemesse næste år. Det vil de sikkert gerne, hvis messen ikke falder på samme dato som Vamdrups julemesse.

Kransekage laver de året rundt, og kan det passe ind i deres hverdag, så kan man også bestille kager til bryllup eller fest hos dem.

- Min mand har fuldtidsarbejde hos Lagkagehuset i Fredericia, og jeg arbejder som pædagogmedhjælper. Vi har været selvstændige, og er enige om, at bageriet kun skal være en hobby.