Kan du spotte dig selv? Se alle billederne af 900 kvinder løbe i Geografisk Have

Knap 900 kvinder deltog onsdag aften i det 19. kvindeløb i Geografisk Have. Dermed blev antallet af deltagere det højeste i fem år. Ruten på fem kilometer var i år lagt om, så det meste af turen foregik i Geografisk Have, men løberne kom også igennem området langs Dalby Møllebæk.

Kolding: En halv time før start var stemningen en anelse nervøs på plænen i Geografisk Have. Både deltagere og arrangører skævede op mod himlen, for DMI havde hele onsdag lovet "voldsomt vejr" i Danmark, og den lokale vejrudsigt meldte om skybrud og tordenvejr over Kolding hen mod aften.

Sent på eftermiddagen buldrede og bragede det da også forskellige steder i byen, så løbsarrangør Poul Fremmelev nåede virkelig at få sved på panden.

- Vi er blevet ringet op af rigtig mange i løbet af dagen angående vejret, og om løbet kunne blive aflyst. Dertil har jeg bare måttet sige, at hvis det tordner og lyner under opvarmningen, så skal løbet aflyses. Det er reglerne i Dansk Atletikforbund, og det er naturligvis også alt for farligt at løbe her i haven med åbne vidder og store træer, hvis det lyner, sagde Poul Fremmelev, der aldrig har været ude for noget lignende i de 19 år, løbet har været afviklet.

Men da opvarmningen gik i gang, var det, som om vejret med ét blev enig med sig selv om, hvad det ville. Skyerne forsvandt ud i horisonten, vinden lagde sig, og en smuk aftensol strålede ned over de næsten 900 kvinder i alle aldre.

Blandt dem var de to søstre Birgit Schwartz på 51 år og Mette Hansen på 43. Sidstnævnte var kommet helt fra Australien, hvor hun er bosat, for at holde ferie med sin storesøster og løbe sit første motionsløb nogensinde.

- Vi har løbet sammen før, men aldrig til et rigtigt motionsløb. Jeg løber meget i Vejen Motion, men min søster løber vist ikke så meget, der hvor hun bor i det sydlige Australien. Der er enten for varmt eller for koldt. Så nu prøver vi det her for at gøre noget sammen, sagde Birgit Schwartz.