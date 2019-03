Mange raske hunde bliver hvert år aflivet, fordi deres ejere ikke har overskud eller råd til at passe dem. Nu vil Dyreværnet i Kolding med en fri lejde-dag gøre det gratis at aflevere sin hund, så den kan få et andet hjem.

- Vores formål har altid været at hjælpe dyr i nød og særligt herreløse dyr. Nu ser vi bare, at det ikke kun er herreløse dyr, der har det skidt. Så derfor vil man nu kunne indlevere sin hund til os uden omkostninger, fortæller Rikke Christensen-Lee.

- Vi ser, at der er mennesker, der har anskaffet sig en hund. Men de har ikke råd til at tage sig af dyret og slet ikke råd til at komme af med det. De mennesker kan komme til os, forklarer Rikke Christensen-Lee, direktør for Dyreværnet.

Her vil man kunne komme forbi og indlevere sin hund, hvis man ikke længere føler, at man kan passe den.

Det tal vil Dyreværnet have nedbragt. Derfor vil dyreværnsforeningen nu teste, om et såkaldt frit lejde for indlevering af hunde, vil kunne gøre en forskel.

Vigtigt med en rask hund

Tirsdag den 2. april vil der være en dyrlæge til stede, som vil tjekke hundene, inden de kan indleveres. Dette er uden beregning for ejeren.

- Hunden skal være chippet og registreret, og det skal være ejeren selv, der indleverer den, oplyser Rikke Christensen-Lee.

Dyrlægen vil så vurdere om dyret er egnet til at få en ny familie. En syg hund, der kommer ud til en ny familie, gavner hverken hunden eller den nye familie. Derfor forbeholder Dyreværnet sig retten til at afvise hunde, som ikke er såkaldt "omplaceringsegnede".

- Vi vil gerne hjælpe så mange hunde som muligt til at finde nye hjem. Derfor bliver hunden tjekket af en dyrlæge, vi har ingen interesse i, at en familie får en syg hund. For så kommer hunden bare tilbage til os igen, og familien kunne have givet en rask hund et nyt hjem i stedet, siger Rikke Christensen-Lee, der håber, at initiativet vil være med til at få folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de bestiller tid til en aflivning af en ellers sund og rask hund.

- Vi gør et meget grundigt forarbejde, inden vi sender en hund ud til en ny familie. Derfor kan man trygt indlevere sin hund til os. Vi lover at passe godt på den og sikre, at den får et dejligt hundeliv i et nyt hjem.

Dyreværnet overvejer at holde flere dage med frit lejde i løbet af året.