Kampen om lygtepælene: Nu er Kolding krydret med valgplakater

Pernille Schwaner (LA) kom lidt skidt fra start, da hun glemte at få strips med, og derfor nåede hun ikke at sætte sin første plakat op på slaget 12. Der var dog pladser tilbage til hendes plakater på byens lygtepæle.

Kolding: Lørdag på slaget 12.00 måtte folketingskandidaterne begynde at hænge valgplakater op rundt omkring i de danske byer.

For koldingensiske Pernille Schwaner, der stiller op til valg for første gang i år for Liberal Alliance, havde klokken dog passeret middag, inden hun selv fik hængt sin første plakat op. Hun blev nemlig forsinket, da hun glemte at få en bunke strips med.

- Ja, det var ikke så heldigt. Men nu er vi i gang, siger Pernille Schwaner, da hun stiger ud ad bilen og er klar til at sætte sin allerførste plakat op.

Inden hun nåede så langt, blev hun dog forstyrret af blandt andre Eva Kjer Hansen (V), Christian Rabjerg Madsen (S) og Lotte Rod (RV), der naturligvis også var ude at hænge plakater op. Det udviklede sig til en venskabelig snak, hvor politikerne blandt andet undrede sig over, at de alle allerede havde mødt grove tilråb fra forbipasserende.

- Min far brugte Facebook Kolding til at spørge, om der var nogen, der kunne give en hjælpende hånd med plakaterne. Det udviklede sig til 200 sure kommentarer, og det er virkelig ærgerligt, synes jeg, fortæller Pernille Schwaner.

- Man skal huske på, at der er en Facebook-virkelighed, hvor mange er sure, og så er der en ægte virkelighed. Sandheden er, at vi samarbejder og har det godt på tværs af partierne, og det skal folk huske, siger Christian Rabjerg Madsen.