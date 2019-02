Kampen om antennekunderne er benhård i Christiansfeld

Blandt andet har YouSee holdt sit første borgermøde på Brødremenighedens Hotel, og Erik Gram-Hanssen, der er fungerende formand for Christiansfeld Net, forventer at se mere til YouSee, inden skæringsdatoen den 31. marts. Og den formodning er netop bekræftet af en annonce på Facebook, som fortæller, at selskabet kigger forbi næste gang allerede den 1. marts for at tale med mulige kunder.

Som udgangspunkt følger medlemmerne med den lokale antenneforening, men Christiansfeld Net erkender også, at konkurrencen om kunderne er hård. YouSee har tydeligvis ikke tænkt sig frivilligt at vinke farvel til de omkring 1400 kunder, som har været kunder i selskabet gennem det årelange samarbejde med Christiansfeld Net.

Christiansfeld: Datoen nærmer sig for, at Christiansfeld Net forlader samarbejdet gennem 11 år med leverandøren YouSee. Med udgangen af marts begynder den lokale antenneforening selv at forsyne borgerne i Christiansfeld, Sjølund, Fjelstrup, Stepping og Taps med fjernsyn og internet.

Parat til modkampagne

Erik Gram-Hanssen forklarer, at ved det første møde på hotellet blev de interesserede mødt at 11-12 ansatte fra YouSee, og efter snakken med teleselskabet blev kunder guidet hele vejen fra ud til hoveddøren - og dermed forbi den informationsstand, som den lokale antenneforening ellers ved samme lejlighed havde stillet op i den anden ende af hotellet.

- Vi synes, det havde været mest fair, hvis man frit lod folk komme hen til os for at høre, hvad vi har at byde på. Vi synes måske, at de er lige lovlig langt fremme i skoene, for vi spurgte dem flere gange, om ikke det var i orden, at folk også fik en snak med os, inden de blev ledt udenfor, siger Erik Gram-Hanssen.

Har I været naive og troet, at YouSee frit ville lade kunderne forsvinde?

- Nej, vi er ikke overraskede over, at der kommer en modkampagne, men vi er måske lidt overraskede over metoden, fortæller Erik Gram-Hanssen.

Han oplyser, at antenneforeningen selv har planer om at stå på hotellet igen den 1. marts og i Seniorhuset Christiansfeld alle mandage mellem kl. 11-14, onsdage mellem kl. 14-17 og fredage mellem kl. 10-13.