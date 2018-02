Kampen mod rågerne er i gang igen: Ny taktik tages i brug

Regulering af råger

Rågekolonier må "reguleres", for eksempel ved at skyde råger i en periode. Regulering kræver altid tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at rågeunger må skydes, når de er uden for reden, fra 1. maj til 15. juni. Det er den mest almindelige form for regulering at skyde ungerne.



Naturstyrelsen kan også give tilladelse til, at voksne råger må skydes, inden redebygning og æglægning begynder. Det skal ske i perioden 15. januar til 15. marts.



De voksne fugle er kloge og lærer hurtigt at genkende en jæger med et gevær og reagerer på lyden af skud.



Kilde: Naturstyrelsen