Kampdag i skyggen af regnbyger - og OK-forhandlinger

Det var gråvejr, og støvregnen dryppede let ned over Stejlbjerganlægget, da arbejdernes internationale kampdag tirsdag blev fejret. De netop afsluttede overenskomstforhandlinger var et tema på kampdagen.

Kolding: Kan I holde varmen, indledte folketingskandidat Rasmus Vestergaard Madsen (EL) sin 1. maj-tale med at spørge, da han på arbejdernes internationale kampdag var første mand på talerstolen i Stejlbjerganlægget.

Om det manglende svar fra gæsterne i Stejlbjerganlægget skulle tolkes som, at de altså ikke kunne holde varmen, kan være svært at svare på. Men hvis nogen havde svært ved at holde varmen, kunne de med fordel have besøgt byrådsmedlem Benny Dall (EL) ved hans campingvogn. Her kunne man søge ly for støvregnen og få varmen igen, for der var nemlig gang i pandekagebagning, som sørgede for lidt ekstra varme i det lille fortelt.

Men det var nu ikke for pandekagernes skyld, at journalisten listede hen til campingvognen. I stedet var det for at spørge ind til de langt om længe overståede overenskomstforhandlinger mellem stat, regioner, kommuner og arbejdsgivere.

- Jeg er glad for, at de kom frem til en løsning ved forhandlingsbordet. Under omstændighederne synes jeg, forliget er blevet så godt, som det kan blive, siger Benny Dall, der mest af alt glædede sig over den mobilisering, de ansatte viste under forhandlingerne.

- Uanset forligets mangler synes jeg, at det er værd at understrege mobiliseringen, og det enorme antal læserbreve og demonstrationer, der har været, siger han.