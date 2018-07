Der er for få, som vælger at blive sosu'ere, og en ny kampagne skal derfor trække flere studerende til uddannelsen.

Bo, Cecilie, Pernille, Jonas og Emma er blevet fem ansigter i en ny kampagne, der skal få flere til at få øjnene op for at vælge en sosu-uddannelse. Som nuværende elever fortæller de om, hvorfor de har valgt netop den vej i livet, og hvilke drømme de har for deres fremtidige arbejdsliv. Det er en kampagne, som Social- Sundhedsskolen, der har afdelinger i Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens, iværksatte før sommerferien. Kampagnen skal give mere viden om muligheder med uddannelsen, lyder det fra Pernille Benzon, som er skoleansvarlig for kommunikation og marketing ved Social- og Sundhedsskolen.

- Det er ikke kun en uddannelse til arbejde på et plejehjem. Du kan arbejde på bosteder, i det private og på sygehuse. Der er masser af muligheder, men der er for få, som vælger uddannelsen, siger hun.

Regeringen og Dansk Foleparti har afsat en pulje på fem millioner kroner, der skal støtte kampagner, som sætter fokus på sosu-uddannelserne.