Kaffen er klar: Anders triller ud med sin kaffecykel

Kolding: Som helt ung rejste Anders Hjelmer Paulsen rundt i Australien. På et tidspunkt fik han job som barista på en kaffebar, og det var her, han for alvor fik øjnene op for kaffens mange finurligheder.

I dag arbejder han som redaktør for sociale medier og digitale værktøjer ved Jysk Fynske Medier. Men passionen for god kaffe har aldrig sluppet sit tag i ham, og nu har han åbnet virksomheden Cykelbarista, som tilbyder at servere håndbrygget kaffe til fester, events og firmaarrangementer. Anders vil indimellem også være at finde i Kolding midtby, hvor han har fået tilladelse af kommunen til at trille forbi med sin hjemmebyggede kaffecykel.

Han har genopfrisket baristakunsten ved at øve sig på sin egen espressomaskine. Og så har han set en masse YouTube-videoer.

- Alt det der med at dampe mælken præcist, så man kan lave latteart, og så er der alle de der små dele og teknikker, som bare er enormt spændende.

Foruden kaffe og kaffespecialiteter serverer Anders også te og varm kakao. Læs mere på www.cykelbarista.dk.