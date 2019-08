Et kærestepar gav deres nabo lov til at bestille fem-seks pakker hjem til dem, men i stedet kom der H&M-pakker for over 155.000 kroner, som der ifølge et anklageskrift ikke er blevet betalt for. Parret turde ikke sige naboen imod, da han flere gange har truet dem, forklarede parret tirsdag ved Retten i Kolding.