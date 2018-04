Kæmpesag mod køreskoledirektør er begyndt i retten

Direktøren for en af landets største køreskoler, Lisbeths Køreskole, er tiltalt for ikke at have haft styr på teoriundervisningen i køreskolens 12 afdelinger.

Kolding: Køreeleverne hos Lisbeths Køreskole kiggede for meget ind i en skærm i stedet for at blive undervist i en aktiv dialog med kørelæreren. Sådan lyder anklagemyndighedens påstand i en retssag, hvor Lisbeth Jensen, direktør for Lisbeths Køreskole, og køreskolen er tiltalt for at overtræde straffeloven og kørekortbekendtgørelsen.

Den omfattende sag mod køreskoledirektøren begyndte onsdag i Retten i Kolding.

Lisbeth Jensen er rosinen i pølseenden af kørelærere, der er tiltalt i sagen. Anklageskriftet mod hende og køreskolen fylder ikke mindre end 11 sider. 35 kørelærere, der er ansat eller har været ansat på Lisbeths Køreskole, har tidligere fået dom i sagen.

Lisbeth Jensen er tiltalt for at have undervist forkert i teori og for at have medvirket til, at hendes medarbejdere gjorde det samme.

Virksomheden er tiltalt for overtrædelse af straffeloven ved at være ansvarlig for, at de ansatte kørelærere afgav urigtige erklæringer til politiet og til kommunen. Blandt andet om at teoriundervisningen havde varet længere, end det var tilfældet.

Lisbeth Jensen nægter sig skyldig.