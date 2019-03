Kæmpeodds på sejr til Kolding IF over de danske mestre: Tjen 2900 kroner på 100 kroner

Er man optimist og glad for spil, kan man hos bettingfirmaer få pengene op til 30 gange igen, hvis Kolding IF skulle gå fra banen mod FC Midtjylland som sejrherrer.

Kolding: Man kan tjene en klækkelig skilling på en sejr til Kolding IF over FC Midtjylland. Bettingfirmaet NordicBet giver pengene hele 30 gange igen, hvis Kolding IF vinder kampen. Bet365 giver pengene 21 gange igen og hos Danske Spil ligger tallet på 25.

Der er altså ikke megen tiltro til de hvidklædte. Til sammenligning giver en sejr til FC Midtjylland pengene 1,10 gange igen hos NordicBet. Så spiller man 100 kroner på FC Midtjylland, giver det et afkast på 10 kroner, hvorimod samme væddemål i Koldings favør giver et afkast på 2.900 kroner. Det ville da også være noget af en sensation, hvis Anders Jensens drenge skulle slå de danske mestre fra FC Midtjylland, der har et erklæret mål om at vinde turneringen. Heldigvis beviser pokalfodbold gang på gang, at alt kan ske, hvilket altså både Randers FC og Vejle Boldklub har fået at mærke i denne sæson.