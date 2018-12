Kæmpekøb: Pensionsselskab overtager Kolding-hotel for 475 millioner

Kolding: PensionDanmark investerer nu i sin tredje hotelejendom, der drives af Comwell Hotels. Det sker med overtagelsen af hotelejendommen i Kolding. Investeringen lyder på 475 millioner kroner.

Tidligere på året bekendtgjorde Comwell planerne for en udvidelse af koncernens hotel i Kolding, fordi der er stigende efterspørgsel på moderne, fleksible og store møde- og konferencefaciliteter, når virksomheder i dag skal samle gæster fra hele landet.

Med PensionDanmark som fremtidig ejer ser koncernchef, Peter Schelde, frem til en fortsat positiv udvikling af hotellet i Kolding. I en pressemeddelelse, siger han:

- Med salget af ejendommen til PensionDanmark får vi en samarbejdspartner, der kan se de forretningsmæssige perspektiver i en udvidelse af Comwell Kolding.

- Comwell har i mere end 30 år drevet konferencehotel i Kolding og er på mange måder en af koncernens spydspidser. Udviklingen er gennem en årrække gået i retning af, at møderne vokser, og der er behov for mere plads. Jeg ser derfor frem til et godt og langsigtet samarbejde med PensionDanmark, så vi sammen kan få realiseret vores forestående udvidelsesplaner og sikre en positiv udvikling af hotellet. En udvikling der skal tiltrække endnu flere møder og overnatninger til byen og Trekantområdet langt ud i fremtiden.