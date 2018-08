Kæmpeballon fra Kolding skal forme underjordisk værksted på Antarktis

Kolding-virksomheden Presenco har fremstillet en ballon, der skal bruges til at lave et underjordisk værksted på Antarktis. Først graver du et hul på 30 meter, der er fem meter bredt og placerer ballonen i hullet. Derefter kaster du sne oven på. Når sneen har sat sig, tager du luften ud af ballonen, og du har et værksted under isen, fortæller Claus Poulsen, der er direktør og ejer af Presenco, der har fremstillet kæmpeballonen. Foto: Henrik Kruse

Kolding-virksomheden Presenco har fremstillet kæmpeballon på 30 meter, der skal bane vejen for et værksted under isen på Antarktis. Tyske forskere skal studere iskerner fra det underjordiske værksted.

Kolding: Først graver du en kile i isen. Derefter puster du en ballon op. Med snekanoner lægger du et lag sne oven på ballonen. Når sneen på toppen har sat sig, tager du luften ud af ballonen, og nu har du et værksted under jorden på et af verdens mest barske områder: Antarktis. Kolding-virksomheden Presenco, der er specialist i presenninger, har fremstillet "isballonen", der er 30 meter og har en diameter på fem meter. Den store ballon er klar til at blive sendt mod Tyskland og videre til Antarktis, når et tysk forskerhold sætter kurs mod syd, hvor de vil bore i isen for at blive klogere på klimaet ved at studere isen. Men inden ballonen forlader Kolding, skulle den testes, og det vakte opsigt i industrikvarteret. - Vi skulle foretage en lækagetest inden, den bliver sendt afsted. Det skabte en del opmærksomhed, da vi pustede den op ude foran virksomheden, fortæller direktør og ejer af Presenco Claus Poulsen.

Sneen pakker sig. Og efter tre dage tager du luften ud af ballonen, og så har du en virkelig stærk konstruktion, som du kan bruge som en slags underjordisk værksted. Claus Poulsen, direktør i Presenco, der har fremstillet kæmpeballonen

Ballonen, der skal bruges til at bygge et underjordisk værksted, blev testet i løbet af ugen på Jernet i Kolding. Naboer, genboer og forbipasserende blev noget nysgerrige, da de så ballonen foran virksomheden. Midt i september bliver ballonen sendt af sted mod Antarktis. Prisen på en ballon i den størrelse løber op i cirka 70.000 kroner. Foto: Presenco

Stærk konstruktion Produktionsvirksomheden er specialist i presenninger, forhæng og har sin egen systue, der fremstiller spejdertelte, men virksomheden kan altså også løse specialopgaver. Her er det forskningsinstituttet Alfred Wegener Institut, der forsker i polarområdet, der har bestilt "isballonen". - Når sneen har været gennem en snekaster en eller to gange og lander oven på ballonen, så kan man næsten sige, at isen hærder op. Sneen pakker sig. Og efter tre dage så tager du luften ud af ballonen, og du har en virkelig stærk konstruktion, som du kan bruge som en slags underjordisk værksted, hvor du har udstyr til at lave iskerneboringer. Så i stedet for at stille en bygning ovenpå isen, så dykker man under isen, siger Claus Poulsen. Ballonen kan klare ned til 40 minusgrader, men konstruktionen bliver mest stabil, hvis temperaturen er omkring minus 10 grader, når sneen bliver kastet ned over ballonen.

Billedet er fra Grønland, hvor Presenco tidligere har leveret en ballon, der også skulle bruges til at lave et værksted under jorden. Snekanoner overdækker ballonen med sne, og når sneen sætter sig, bliver den meget stærk. Derefter lukker man luften ud, og du har fået et værksted under jorden. Når isen er hærdet, kan du køre med snescootere over på værkstedet. Foto: Presenco

Bliver hjemme Virksomheden har to gange tidligere leveret tilsvarende balloner til Niels Bohr Instituttet i København, der foretager iskerneboringer på indlandsisen i Grønland. De to institutter har talt sammen, og det er i den forbindelse, at det tyske institut har henvendt sig til Presenco og spurgt, om virksomheden kunne levere ballonen. Så nu er det op til forskerholdet selv at bygge værkstedet. - Vi skal ikke med. Der er ikke så mange hoteller på Antarktis. Holdet er afsted tre-fire måneder. Det kan vi ikke lige hive ud af kalenderen, siger Claus Poulsen.