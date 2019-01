Kæmpeabe og uerstatteligt Auschwitz-værk stjålet fra Trapholt: Det er enhver museumsdirektørs mareridt

Kolding: De to indbrud, der er sket på Trapholt, ryster museumsdirektør Karen Grøn. Især tyveriet af værket "Rolexgate" er ulykkeligt, fordi værket - med musemsdirektørens ord - er uerstatteligt.

- Det er enhver museumsdirektørs mareridt, fastslår hun i en pressemeddelelse.

- "Rolexgate" er et af Trapholts centrale hovedværker, som mange gæster kommenterer og forholder sig til. Når personer foretager et råt og samvittighedsløst indbrud som dette, er det ikke kun Trapholt, men os alle som mister et vigtigt kunstværk, fortæller Karen Grøn.

Trapholt erhvervede "Rolexgate" i 2013 i forbindelse med museets 25 års jubilæum og særudstilling med Marco Evaristti, som også er kendt for værket "Helena og fiskeren" med guldfisk i en blender fra 2000.

"Rolexgate" er fra 2006 og forestiller indgangspartiet til Auschwitz-Birkenau i Polen, hvor over 1 million jøder blev dræbt under 2. verdenskrig. Værket består af 2,3 kg 18 karat guld fra jøders tænder, hvoraf en del af tænderne var fra jøder i Auschwitz. Derudover består værket af et guld Rolex ur fra 1941, samt et tog i hvidguld besat med ca. tusind 11 karat diamanter og et skinnespor i agat.

Værket blev stjålet ved et indbrud nytårsnat.

Det andet værk, en 30 kilo tung Kay Bojesen abe, blev stjålet ved et indbrud natten til den 10. december.

- Trapholt er naturligvis sikret efter alle kunstens regler og forskrifter og har samme sikkerhedsniveau som andre museer i Danmark. Men det er vanskeligt at forhindre enhver tænkelig situation. Vi er jo ikke et pigtrådsomhegnet militærområde. Trapholts samling er den danske befolknings ejendom og mulighed for adgang til kunst og fælles oplevelser, siger Karen Grøn.

Det er desværre ikke første gang Trapholt oplever indbrud. I december 2005 fik Trapholt stjålet fire krukker af keramikeren Axel Salto, og igen i november 2006 fik museet stjålet endnu en krukke af Axel Salto og en krukke af J.F. Willumsen. Mirakuløst dukkede tre af Axel Salto krukkerne op i 2015 og blev hjembragt til Trapholt.

Med politiets arbejde og hjælp fra offentligheden håber Trapholt, at de stjålne værker vil kunne findes og blive bragt tilbage til museet.