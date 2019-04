Kæmpe virusudbrud på designskolen skyldtes mad fra skolens kantine

Kolding: Det var efter alt at dømme sandwich fra kantinen på Designskolen Kolding, der var årsagen til, at knap 50 elever og ansatte på skolen tilbage i slutningen af februar blev syge.

Omfanget af virusangrebet var så stort, at skolens ledelse valgte at lukke skolen fra onsdag den 27. februar ved middagstid og indtil mandag den 4. marts for at få bugt med virussen og samtidig få gjort skolen grundig ren.

Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut er nu færdige med efterforskningen af det voldsomme sygdomsudbrud, og ifølge en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut viser en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og studerende viste, at knap 50 personer var syge med diarré eller opkast. Prøver fra syv personer indeholdt norovirus.

I pressemeddelelsen oplyses det også, at undersøgelsen ikke kunne udpege en specifik smittekilde, men at smitten kan spores tilbage til skolens kantine. Flere patienter havde det til fælles, at de havde spist sandwich fra skolens kantine. Undersøgelsen kunne ikke afdække, hvordan sandwichene var blevet forurenet med virus.

- Norovirus er meget smitsom, og vi ser ofte sygdomsudbrud fra mad serveret i kantiner og lignende. Heldigvis er det ikke en alvorlig infektion, og som oftest går den over af sig selv i løbet af få dage, siger overlæge Tyra Grove Krause, afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Serum Institut, i pressemeddelelsen.

Norovirus-infektion, også kendt som roskildesyge, er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde. Den viser sig typisk som pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré. Virus smitter typisk fra person til person, som regel via en overflade man rører ved eller via en fødevare.