Kæmpe turnering i Kolding: Tidligere landsholdsspiller er med i spidsen

- Jeg er en rigtig fodboldnørd, og så vil jeg bare gerne, at børnene får en fed oplevelse med at spille fodbold, siger Merete Hrenczuk.

Fredag, lørdag og søndag holdt BGIF Fodbold stævnet Bramdrupdam Cup, hvor næsten 1400 børn og unge deltog, ligesom flere old boys og old girls gjorde - deriblandt Merete Hrenczuk - da de dystede på banerne fredag aften.

Kolding: Merete Hrenczuk kalder sig selv for en rigtig fodboldnørd, så for dem, der kender hende, er det ikke nogen stor overraskelse, at hun i hele denne weekend har været at finde på og omkring fodboldbanerne i Bramdrupdam det meste af tiden.

Der deltog 186 fodboldhold i weekendens Bramdrupdam Cup, der startede fredag aften med blandt andet old boys- og old girls-kampe.Knap 1400 børn og unge deltog i stævnet. Deltagerne kom fra et stort område - fra syd for Kolding og op til Aarhus og fra Fyn. Det var BGIF Fodbold, der stod for stævnet. Alle forældre til børn i afdelingen er blevet bedt om at hjælpe til i mindst tre timer i løbet af Kristi Himmelfartsferien.

Holdleder på landsholdet

I ti år var hun holdleder på U17-landsholdet men kvittede det så i nogle år. For nylig henvendte DBU sig dog til hende igen, og den henvendelse førte til, at hun nu er holdleder på U16-landsholdet, hvor flere piger fra Kolding spiller.

Ude på bane 10, der er en af de mange baner, der er i brug i weekenden, er BGIF's U10B-drenge i gang med et lille taktikmøde før holdets anden kamp. De to trænere har medbragt en magnettavle, så de kan vise drengene, hvilken plads de skal spille på, og de snakker blandt andet om deres forsvarsspil, som til tider er holdets svaghed.

Syvårige Christian forstår en del af det, der bliver sagt, fortæller han.

- Vi fik at vide, at vi skal have nogle pladser, og at vi ikke må gå væk fra dem, siger han, der er fan af Ronaldo, og elsker fodbold.

- Det er en sjov sport, og så får jeg større benmuskler. Jeg kan cykle uden hænder, fordi jeg har fået store benmuskler, forklarer han, inden det er tid til at løbe ind på banen for at spille mod AGF.