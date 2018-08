Kæmpe svineproducent i modvind: Stort staldbyggeri indstillet efter manglende betaling

Christiansfeld: Et åbent hus-arrangement hos AC Farming, der skulle fremvise den nyeste stald i Give, blev aflyst få dage før, at gæsterne var indbudt. Byggefirmaet Gråkjær manglede at få betaling for byggeriet, og havde forladt byggepladsen.

Det skrev Landbrugsavisen onsdag, hvor avisen havde talt med landbrugsdirektør i byggefirmaet, Martin Rindom, der oplyste, at byggeriet næsten var færdigt:

"Det er aldrig før i Gråkjærs historie sket, at vi har aflyst et åbent hus. Og havde det ikke været for de manglende betalinger, havde projektet stået 100 procent klar på fredag", udtaler Martin Rindom til Landbrugsavisen.

Torsdag skrev avisen, at bestyrelsesformanden for AC Farming, Malthe Holst, er trådt ud af bestyrelsen.

Virksomheden blev stiftet i foråret 2017, men grundlaget blev lagt i foråret 2016, hvor Jan Rodenberg overtog et konkursramt landbrug i Frørup ved Christiansfeld med 1000 søer. Jan Rodenberg har tidligere været direktør i SvineRådgivningen, hvor han stoppede i marts 2016.

I december 2016 stødte han ind i Jan Daugaard Pedersen, der har opbygget sin formue inden for byggebranchen. Han har investeret i flere af de mange ejendomme, hvor virksomheden i dag har svineproduktion. Ud over Jan Rodenberg og Jan Daugaard Pedersen ejer landmand Jonas Kristensen fra Gesten en del virksomheden, der er i dag en af landets største svineproduktioner med over 8000 søer og en produktion af 250.000 smågrise.