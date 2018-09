Kæmpe svineproducent er erklæret konkurs

Christiansfeld: Det er tre uger siden, at indvielsen af en ny stald i Give blev udskudt, fordi byggefirmaet forlod byggepladsen på grund af manglede betalinger fra AC Farming.

Torsdag morgen fremgår det af Statstidende, at AC Farming er taget under konkursbehandling efter en begæring tirsdag.

Virksomheden, der er arbejdsplads for omkring 75 ansatte på en lang række gårde i Syd- og Midtjylland, har cirka 8.300 søer, der årligt producerer cirka 250.000 smågrise, og det gør svineproducenten til en af landets absolut største. Derudover driver selskabet 2.200 hektar jord, der producerer korn til produktionen.

JydskeVestkysten har været i kontakt med administrerende direktør Jan Rodenberg, men han ønsker ikke at udtale sig.

Efter det kom frem, at AC Farming ikke kunne betale for byggeriet af stalden i Give, har den administrerende direktør erkendt, at den store svineproducent har været i økonomisk modvind.

I forbindelse med at byggeriet gik i stå, skrev direktøren på Facebook, at han glædede sig til, at byggeriet blev færdig, når der igen kom penge i kassen, og så sluttede han af med at konkludere at: "dansk landbrug er likviditetspresset pt. og foder er vigtigere end nye stalde".