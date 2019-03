Kæmpe netværk af pakkeboks på vej: 200 bokse testes i Kolding

Kolding: PostNord og SwipBox gør nu klar til et helt nyt netværk af pakkebokse i Danmark. Et pilotprojekt med 200 bokse i Kolding skal i de kommende seks måneder give input til udrulningen af projektet.

Inden udgangen af 2020 er visionen for selskabet bag pakkenetværket, at der skal opstilles bokse i hele landet. Det gigantiske netværk af pakkebokse bliver åbent, så alle pakkedistributører har mulighed for at levere pakker via boksene, skriver selskaberne i en pressemeddelelse.

- Visionen er at gøre det enkelt og bekvemt for danskerne at hente pakker, helt tæt på, hvor de bor og færdes. Sammen med en stærk partner bygger vi nu fundamentet for fremtidens netværk af pakkebokse, som skal give et markant løft til e-handlen og gøre hverdagen lettere for danskerne i alle dele af landet, udtaler Peter Kjær Jensen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark, som ser frem til at høste erfaringerne fra Kolding-piloten, inden den endelige udrulningsstrategi på området bliver lagt fast.