- Jeg har fundet det nyeste tøj frem. Og jeg har glædet mig. Vi skal vel have lidt godt at spise, og så er der dans til julemusik bagefter. Jeg kan godt danse i min kørestol, og så håber jeg at møde nye venner.

- Julefrokosten er stablet på benene, for at de udviklingshæmmede skal have de samme oplevelser, som alle vi andre får. Man kan vel godt sige, at julefrokosterne i november og december er noget, vi alle sammen synes er hyggeligt og ser frem til.

Første store julefrokost

Det er første gang, der bliver holdt en julefrokost for udviklingshæmmede på tværs af handicapområdet i Kolding. I alt 100 deltagere er samlet, når både udviklingshæmmede og deres ledsagere tælles med.

- "Fællesskab på tværs" har taget initiativet til julefrokosten. Det er en arbejdsgruppe forankret i bo- og støttetilbud for handicappede i Kolding Kommune. Formålet er at give udviklingshæmmede mulighed for at komme på ferie eller ud til arrangementer, fortæller Charlotte Birkelund på arrangørernes vegne.

Julefrokosten holdes på Hotel Comwell i Kolding.

- Vi vil gerne give deltagerne en god oplevelse. De kommer ud og spiser på et hotel, og det gør de i fællesskab med andre, siger hun.

På buffeten frister traditionelle retter som sild, flæskesteg og leverpostej.

Leif Lund, der arbejder i aktiviteten i Nr. Bjert, har også været med til at arrangere.

