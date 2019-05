Kæmpe italiensk restaurant åbner på Banegårdspladsen

KOLDING: Da Ristorante Fratelli åbnende i Nørregade i Haderslev i april 2017, var der så stor interesse, at busserne næsten ikke kunne komme forbi alle de mennesker, som stod klar til at komme ind. Og siden har der været fuld skrald på. Nu er brødrene bag Fratelli klar til at åbne endnu en restaurant. Det bliver på Banegårdspladsen i Kolding, hvor de 700 kvadratmeter, der engang husede Post- og Telegrafhuset, nu er under ombygning for at blive klar til åbningen af den nye restaurant i september.

- Vi har gået med tankerne omkring at åbne i Kolding i et år. Lige siden vi åbnede, har vi haft rigtig mange kunder fra Kolding - og mange af dem har spurgt, om vi ikke kom til Kolding også, siger Labi Memeti, der ejer Fratelli, sammen med sin bror Armend.