Kæmpe interesse for Kim Larsen-gudstjeneste i Vamdrup Kirke

Meget tyder på en fyldt kirke, når Vamdrup Kirke holder Kim Larsen-gudstjeneste. På kirkes side på Facebook har over 640 vist interesse for arrangementet. 139 har skrevet, at de kommer.

Vamdrup: Der er omkring 450 pladser i Vamdrup Kirke. Og sognepræst Jens Henrik Overgaard Kristiansen vil ikke blive overrasket, hvis kirken kommer til at ligne en fyldt julegudstjeneste, når der onsdag den 27. februar bliver holdt et arrangement, som udelukkende har fokus på Kim Larsen og hans sange. - Hvis man ser ud fra interessen på vores Facebook-side, så vil jeg ikke bliver overrasket, hvis vi bliver 300. Måske bliver der endda helt fyldt, siger Jens Henrik Overgaard Kristiansen. Det er ham selv, der har taget initiativ til den musikalske gudstjeneste, som - så vidt sognepræsten ved - ikke har noget fortilfælde i Vamdrup Kirke. I hans tid som præst har man i hvert fald ikke før reserveret en hel aften til musik og tekst af en popmusiker og folkekunstner som Kim Larsen. - Men hvorfor skulle vi ikke gøre det med Kim Larsen? Ham spiller vi så tit i forvejen, for ved hver anden begravelse eller bisættelse, bliver der ønsket en af hans sange, siger sognepræsten.

Kim Larsen i kirken Vamdrup Kirke holder musikgudstjeneste den 27. februar udelukkende med fokus på sange af Kim Larsen.



Det varer fra klokken 19 til 20, og der er fri entré.



Vamdrup Kirkes gospelkor, lokalt band og sognepræst Jens Henrik Overgaard Kristiansen medvirker.

Ingen popkoncert Jens Henrik Overgaard Kristiansen har selv en forkærlighed for Kim Larsens sange. Efter hans mening rummer teksterne en dybde og indsigt, som betyder, at de helt naturligt kan finde en plads indenfor i kirkerummet. På aftenen vil han selv fortælle om nogle af teksterne og sætte dem ind et kristen perspektiv, fordi flere af dem - efter hans vurdering - siger noget interessant om dét at være menneske. - Derfor er det heller ikke en popkoncert, vi inviterer til. Det er en gudstjeneste med et musikalsk indhold, der er lidt anderledes end normalt, siger sognepræsten og tilføjer, at der også er fri entré som til enhver anden gudstjeneste. Musikken bliver leveret af et lokalt band, og så har kirkens gospelkor i flere uger øvet sig på at synge Kim Larsen-sange. De deltagere, der møder op, kan også godt forberede sig på, at der undervejs bliver fællessang.

Vi kommer! Jens Henrik Overgaard Kristiansen fortæller, at kirkens rum ikke er forbeholdt salmer og orgelmusik. Og han har svært ved at sige, om der er visse typer musik, der slet ikke hører hjemme i kirken. - Men det er sikkert ikke al musik eller alle kunstnere, der kunne være interessante i en kirkelig sammenhæng. Men jeg er helt overbevist om, at Kim Larsen hører fint hjemme i en kirke, selv om jeg ikke er sikker på, hvordan han selv forholdt sig til det at være kristen, siger Jens Henrik Overgaard Kristiansen og føjer til: - Men jeg så et interview, hvor han blev spurgt, hvor inspirationen kom fra til sangene, og der pegede han med en finger opad og sagde: Den kommer derfra! Så han har i hvert fald haft et ydmygt forhold til, at der er noget, som er større end ham selv. - Hvilken reaktion har du fået på, at I holder arrangementet? - Folk har bare sagt: Vi kommer! Og så har de sagt: Hvornår gør I det igen? Men jeg ved ikke, om vi gør det igen, så der er ikke andet for, end at man kommer i god tid, hvis man vil være sikker på at få en plads.