Kæmpe havecenter åbner i Kolding: Vi er plantebranchens svar på Ikea

Kolding: Kunderne må ikke forvente, at de bliver taget i hånden, fra de træder ind ad døren, når Billigblomst åbner inden for et par måneder i Kolding. Virksomheden har lejet bygningen på Mønten, hvor Bauhaus tidligere havde varehus.

- Vi er plantebranchens svar på Ikea. Vi køber stort ind og importerer det hele selv. Vi har ingen service, men vi har til gengæld super, gode varer til lave priser, siger Brian Reenberg, der har stiftet forretningen, der sælger blandt andet planter, krukker og buketter.

- Ligesom i et supermarked skal folk selv finde deres varer og gå op til kassen og betale. I et traditionelt havecenter kan du komme med en tegning og få hjælp af måske en gartner, og så skal du betale mange penge for varen. Det er ikke vores koncept, siger Brian Reenberg.

Virksomheden blev stiftet for fem år siden i Tilst, hvor forretningen dækker 10.000 kvadratmeter, og i 2018 har Billigblomst åbnet butikker i Randers og Aalborg, og nu er turen kommet til Kolding.

- Vi indretter butikken med en masse brugt butiksinventar og tomme paller, og så fylder vi op med varer. Vi bruger ikke penge på dyr indretning. Vi har fokus på gode varer til lave priser, siger Brian Reenberg.