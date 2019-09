Kæmpe fjer i hatten: Dansk Design Center får sit jyske hovedkvarter i Kolding

Thit Juul Madsen, direktør hos D2i - Design to Innovate, vil fra årsskiftet overgå til at være leder af Dansk Design Centers samlede indsats for små og mellemstore danske virksomheder. Arkivfoto: Steffen Nielsen

D2i - Design to Innovate, som har hjemme i Kolding, har på otte år skabt så effektive resultater i danske virksomheder, at Dansk Design Center har inviteret til at slå kræfterne sammen og styrke tilbuddet til danske virksomheder.

Kolding: Mere end 900 små og mellemstore virksomheder har gennem de seneste otte år været i Kolding for at blive præsenteret for designtænkning som udviklingsmetode, og rigtig mange af dem har opnået vækst på bundlinjen efterfølgende. Det er den slags tal og netværk, der har imponeret Dansk Design Center til at tilbyde designklyngen D2i - Design to innovate muligheden for at sætte nyt logo på døren fra 1. januar 2020. - Nu skal man ikke putte ananas i sin egen juice, men det er helt klart et stort rygklap i forhold til det arbejde, vi har gjort. Nu kommer vi til at arbejde med de største og de bedste. Når man arbejder med vækst gennem design, så får man det simpelthen ikke bedre, siger Thit Juul Madsen, der er direktør i D2i - Design to innovate - som holder til i Pakhuset på havnen i Kolding. - Fra at være en del af et regionalt system, bliver vi nu del af et nationalt system. Det er det bedste, som kunne ske for D2i og hele det design-økosystem, vi er en del af. Det giver mulighed for at kunne skabe og understøtte endnu mere vækst i virksomheder gennem design på landsplan, siger Thit Juul Madsen.

Dansk Design Center Danmarks nationale designcenter arbejder for øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt udvikle og brande dansk design nationalt og internationalt.



Centret lærer virksomheder, hvordan de kan bruge design til at udvikle innovative produkter og tjenester, som skaber mere vækst og velfærd.



Endelig indsamler og formidler centret viden om design og designs værdi i Danmark og verden.



Dansk Design Center har til huse i BLOX i København, men har aktiviteter i hele Danmark med en økonomisk tilknytning til Erhvervsministeriet og et budget på 30 millioner kroner.

Tanken bag Dansk Design Center er, at det skaber vækst, når virksomheder arbejder aktivt med design. Centret blev stiftet i 1978 og har gennem hele sin historie arbejdet for at styrke kendskabet til og anvendelsen af dansk design til gavn for erhvervslivet, designbranchen og samfundet generelt. Foto: Agnete Schlichtkrull

Godt for designskole Hun fremhæver, at man nu kommer til at høre direkte under Erhvervsministeriet. Og hun glæder sig over, at den nye og landsdækkende organisation også påvirker positivt hos Designskolen Kolding, som gennem årene har været en meget tæt samarbejdspartner. - Det er en god dag for designskolen, som får en endnu stærkere samarbejdspartner. Skolen kommer fortsat til at levere forskning til os, og de får samtidig mulighed for arbejde indenfor alle de områder, som hører under Dansk Design Center, siger Thit Juul Madsen, der fungerer som direktør i klyngen indtil årsskiftet, og så vil hun overgå til at være leder af Dansk Design Centers samlede indsats for små og mellemstore danske virksomheder.

Stærkt at samle På gadeplan vil fusionen tage sig således ud: Skiltet på Pakhuset bliver ændret, og så møder de ti ansatte ellers her, som de plejer. - Vi har haft et stærkt og frugtbart samarbejde med D2i gennem en årrække, og vi ser frem til at have en geografisk placering i Kolding og en stærk position i det jyske erhvervsliv. Med ét samlet Dansk Design Center vil vi kunne skabe bedre resultater og en større positiv forskel, end de to organisationer kan hver for sig, forklarer Christian Bason i en pressemeddelelse, han er administrerende direktør hos Dansk Design Center.