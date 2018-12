Kæmpe ejendom sat til salg for 35 millioner kroner

Stigende nethandel betyder, at behovet for store lagerejendomme stiger, lyder det fra ejendomsmægleren, der skal sælge Davidsens Tømmerhandels store ejendom i Vamdrup, der på næsten 20.000 kvadratmeter.

Vamdrup: I foråret meddelte Davidsens Tømmerhandel, at man sagde farvel til Vamdrup.

Nu har Davidsens Tømmerhandel så sat den store bygning i Vamdrup på knap 20.000 kvadratmeter til salg for 35 millioner kroner.

- Det er en udmærket lagerbygning, og heldigvis er der stort behov for lagerlokaler. Interessen er rimelig stor - også selv om det er en stor bygning. Jeg kan ikke nævne nogle navne naturligvis. Men jeg kan sige, at nogle af de interesserede købere har relation til nethandel. Nethandlen vokser, det er ret tydeligt, siger erhvervsmægler Ole Vestergaard fra Colliers International, der har opgaven med at sælge ejendommen på Industrivej. Dele af den store bygning er lige nu udlejet på korte lejeaftaler.

- Der er mange butikker, der stort set ikke har noget lager mere. De får leveret varer hver eneste dag. Det betyder blandt andet, at vi kan se, at det er leverandørerne, der selv står med lageret, og typisk samler man det i meget store enheder, og her kunne ejendommen i Vamdrup være et godt bud, siger Ole Vestergaard.