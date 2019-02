Kasper Asgreen kunne dog desværre ikke selv deltage i fritidsfesten, eftersom han i søndags rejste til Portugal for at deltage i en ti dage lang træningslejr sammen med en del af sine holdkammerater.

Det er anden gang, Kasper Asgreen modtager prisen. Sidst var for to år siden, hvor han var en lovende ungdomsrytter.

Derfor var han i år en oplagt vinder af prisen som Årets Idrætsnavn, som JydskeVestkysten hvert år uddeler ved den årlige fritidsfest i Kolding, der fredag aften foregik i Sydbank Arena, og hvor hundredvis af sportsfolk og frivillige fra idrætsforeningerne mødte op for at blive fejret.

Prisen som Årets Idrætsnavn uddeles hvert år i forbindelse med Årets Fritidsfest.JydskeVestkysten står bag prisen. Der følger et diplom og 5000 kroner med prisen. De to øverige nonimerede i år var: bowleren Mai Ginge og KoldingQ's 3F-ligahold. Tidligere modtagere af prisen: 2017: Stina Lykke (KoldingQ) 2016: Kasper Asgreen (Kolding Bicycle Club) 2015: Sanne Troelsgaard (KoldingQ) 2014: Thomas Larsen (BK Trekanten KIF)

I sydens mildere temperaturer gør han klar til den kommende sæson, der for hans vedkommende går i gang om et par uger i Sydfrankrig. Derefter venter cykelløb i en række europæiske lande - og måske USA.

Efter sin debut i sidste sæson i et af de tre største etapeløb i verden, Vuelta a Espana, fortæller han, at han har fået at vide, at han i år kommer til at deltage i enten dette løb igen, Giro D'Italia eller Tour de France.

I sin første sæson som professionel vandt Kasper Asgreen og fem holdkammerater VM i holdtidskørsel, og i Vuelta a Espana gjorde han sig positivt bemærket ved at blive nummer ti på enkeltstarten.

- Jeg har helt klart præsteret over forventning, siger Kasper Asgreen, der for nylig fornyede sin kontrakt med Quick Step, så den strækker sig til 2021.